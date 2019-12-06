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У Путина подтвердили подготовку к встрече с Зеленским

6 декабря, 13:52

Хозяин Кремля также проведет встречи с Меркель и Макроном

/ Фото: Сегодня

Президент России Владимир Путин планирует провести в Париже 9 декабря на полях саммита "нормандской четверки" отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"[Планируем] осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом Макроном, и с канцлером ФРГ Меркель, и с президентом Украины Зеленским", — отметил он.

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Напомним, пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко дал Зеленскому четыре совета по Нормандской встрече . По его мнению, берлинская "дорожная карта", миротворцы ООН, газовый вопрос и недоверие Путину должны быть краеугольными камнями переговоров.

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Также сообщалось, что вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что на полях нормандского саммита в Париже не исключена встреча президентов Владимира Зеленского с Владимиром Путиным тет-а-тет .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Владимир Зеленский Нормандская четверка Владимир Путин Дмитрий Песков

Источник: ТАСС

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