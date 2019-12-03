Зеленский и Путин могут встретиться в Париже тет-а-тет

Встречи такой не планируется, однако она не исключена

/ Фото: Сегодня

На полях нормандского саммита в Париже не исключена встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского с Владимиром Путиным тет-а-тет. Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов, передает РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, советуют ли Зеленскому встречаться с Путиным тет-а-тет, Кулеба объяснил, что это может произойти на саммите незапланированно.

"Я считаю, что эта ситуация может возникнуть там спонтанно. Вспомните Минск, как происходили тогда переговоры в 2015-м году. По нескольку раз за время переговоров менялись форматы, то они встречались так, то иначе. Заранее это не было запланировано", – заявил Кулеба.

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Он также добавил, что если ради защиты интересов Украины нужно будет проводить такую встречу, она будет проведена – "если она даст возможность сделать шаг вперед".

"Что касается личной встречи с Путиным. Саммит четырех – это формат достаточно гибкий. Безусловно, предусмотрена определенная протокольная часть, как это должно происходить, но от нее возможны отступления, если возникнет необходимость. Мы не будем делать на саммите одной вещи: не будем позволять нашим коллегам из РФ создавать любое впечатление, что президент Зеленский договаривается о чем-то с президентом Путиным за спиной наших союзников", - подчеркнул Кулеба.

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Ранее президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в комментарии сайту "Сегодня" предупредил Зеленского об опасности, грозящей на переговорах с Путиным.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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