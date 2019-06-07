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У Путина прокомментировали идею расширения "нормандского формата"

7 июня, 11:55

Президент Украины Зеленский ране говорил о желании подключить новых игроков, но в Кремле не одобряют

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото: AFP

В Кремле считают нерезультативным "нормандский формат" в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины, и не хотят его расширения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль пока не видит целесообразности в расширении нормандского формата в виду его низкой эффективности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать предложение нового президента Украины Владимира Зеленского привлечь к этому формату другие страны.

"Насколько мы знаем, все участники "нормандского формата", за исключением Украины, до сих пор не видели целесообразности в его расширении. Пока можно констатировать, что сам по себе формат пока весьма нерезультативен из-за того, что Киев до сих пор не спешил с выполнением Минских договоренностей. В условиях такой низкой эффективности говорить о расширении, наверное, вряд ли возможно", – сказал Песков.

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Он добавил, что новые переговоры "нормандской четверки" зависят от позиции Киева по урегулированию ситуации на Донбассе.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что хочет не только перезагрузить переговоры в Минске, но и подключить к "нормандскому формату" новых игроков, например, США и Британию. А на днях стало известно, что еще одна страна ЕС хочет попасть в "нормандский процесс".

Напомним, Владимир Зеленский провел 30 мая встречу с главами МИД Германии и Франции Гайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом, на которой обсуждали и вопрос переговоров по Донбассу. Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил, когда может состояться встреча лидеров государств в "нормандском формате".


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Тег Россия, Песков, нормандский формат

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Источник:

ТАСС

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