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Стало известно, когда может состоятся встреча лидеров государств в "нормандском формате"

31 мая, 00:44

Состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии

Александр Данилюк. Фото: facebook.com/o.danyliuk
Александр Данилюк. Фото: facebook.com/o.danyliuk.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что встреча лидеров стран-участниц в "нормандским формате" по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в середине июля.

"Сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, где 90% времени было отведено на обсуждение Минского процесса. Такой активный диалог мы будем продолжать, и готовиться к встрече в "нормандском формате". Это может состояться где-то в середине июля, такой есть план", – сообщил он в эфире одного из украинских телеканалов.

Данилюк добавил, что в ближайшее время будет назначен персональный состав представителей от Украины в Трехсторонней контактной группе.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал условие встречи в "нормандском формате"

Как сообщалось, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что новая встреча в Нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) может состояться уже в июле, однако в настоящий момент каких-либо конкретных договоренностей на этот счет нет. 

Ранее представитель Госдепа прокомментировала планы новоизбранного президента подключить США к Нормандскому формату.

Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с немецким канцлером Ангелой Меркель активизацию усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках Нормандского формата. Были согласованы первые совместные шаги в этом направлении.


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Тег нормандский формат

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Источник:

Интерфакс-Украина

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