У Путина прокомментировали крах Договора о дружбе с Украиной

Даже в Кремле не стали комментировать ту истерику, которую на днях закатило ведомство Лаврова с обвинениями в адрес Киева

Дмитрий Песков. Фото: AFP

У Путина прокомментировали крах Договора о дружбе с Украиной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8db/bf9/5c88dbbf96884.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8db/bf9/5c88dbbf96884.jpg 2019-03-13T12:31:00+02:00 Политика Даже в Кремле не стали комментировать ту истерику, которую на днях закатило ведомство Лаврова с обвинениями в адрес Киева

В Кремле считают, что прекращения действия Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве не в интересах ни России, ни Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В то же время он не стал оценивать позицию Министерства иностранных дел РФ, которое выдвинуло ряд обвинений Киеву о якобы "нарушениях" Договора.

"Не правильно мне было бы давать пояснения заявлениям МИД (России). Документ был в интересах наших двух стран и слом этого документа очевидно не в интересах народов наших двух стран. Это все равно, что стрелять себе в ногу", – сказал Песков.

Напомним, 6 декабря 2018 года Рада окончательно прекратила действие Договора. Депутаты хотели больше – разрыва всех двухсторонних договоров со страной-агрессором, разрыва дипломатических отношений, закрытия границы для россиян, но обошлось "малой кровью".

Однако 12 марта Москва направила Украине ноту с обвинениями. Россия цинично отрицает свою вину в прекращении "дружбы" с Украиной, выдвинув ряд претензий, как, например, курс Киева на вступление в НАТО или подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе объяснила, почему Украина досрочно не разорвала Договор. Она напомнила, что "дружба" между Киевом и Москвой формально все еще в силе до конца марта, но нарушение Россией Договора позволило Киеву сформировать мощную правовую базу для судебных процессов в международных судах.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет.

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