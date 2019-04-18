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У Путина рассказали, будут ли смотреть дебаты Порошенко и Зеленского

Сегодня, 13:04

Дискуссия между кандидатами в президенты состоится 19 апреля на "Олимпийском"

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото: AFP

В Кремле намерены посмотреть дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что не в курсе, будет ли смотреть очную встречу Зеленского и Порошенко Владимир Путин, а вот сам он намерен это увидеть.

"Насколько я понимаю, это завтра в 19 часов, то есть у нас это будет 20 часов. Не могу сказать (будет ли президент России Владимир Путин смотреть трансляцию дебатов). Я сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Любопытное, наверное, будет зрелище", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Отметим, с ночи на НСК "Олимпийский" начались приготовления к дебатам Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Накануне вечером штабы кандидатов в президенты и руководство стадиона подписали трехстороннее соглашение об аренде комплекса. В распоряжении штабов поле будет в пятницу с 9 утра до 12 ночи. Однако каким будет сценарий дебатов между кандидатами и кто из зрителей сможет на них попасть, на самом стадионе пока не знают. Встреча кандидатов состоится в 19:00 на стадионе. Председатель НОТУ Зураб Аласания рассказал, о чем договорились штабы.


19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

Спецвыпуск "Сегодня.Дебаты" – все самое важное с 19:00 до 21:00 без перерыва на рекламу. Не пропустите – все, что нужно знать о дебатах – в новостях "Сегодня" 19 апреля!

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Тег Россия, Порошенко, дебаты, Зеленский, Песков

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ТАСС

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