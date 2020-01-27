У Путина сделали новое циничное заявление по Украине

Россия не меняла стратегию по Украине и придерживается изначального плана

/ Фото: kremlin.ru

Москва не меняла курс в отношении Украины и выступает за налаживание отношений между странами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, соответствуют ли действительности заявления в СМИ о смене подходов политики России по отношению к Украине, он ответил отрицательно.

"Мы уже говорили, что ни о каком изменении речи идти не может… Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной, и глава государства (Владимир Путин) неоднократно говорил, что Россия выступает и выступала за налаживание отношений между двумя странами, ибо та ситуация, в которой это находится, неприемлема и вообще противоречит исторической логике. На этом всегда основывалась стратегия, поэтому говорить о каких-то изменениях невозможно, никаких изменений здесь нет", – сказал Песков.

Реклама

Пока Москва цинично заявляет о стремлении к дружбе, на Донбассе продолжают убивать людей. Только 26 января ВСУ понесли серьезные потери – есть погибшие и раненные в результате обстрелов поддерживаемых Россией боевиков.

В тренде Зеленский едет в Польшу: стали известны подробности визита

Отметим, президент Украины ранее заявлял, что нормализация отношений с Россией возможно после ее ухода с Донбасса и освобождения Крыма, а также прекращения агрессивной политики. Владимир Зеленский заявлял, что не доверяет российскому лидеру Владимиру Путину, но считает, что переговоры с ним необходимы, чтобы ускорить процесс урегулирования российско-украинского конфликта.

Смотрите также на видео о новых заявлениях Зеленского по Донбассу:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама