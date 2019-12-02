Зеленский объяснил, почему важен диалог с Путиным

Глава государства уже провел три телефонных разговора с Путиным и готовится к переговорам вживую

/ Фото: Сегодня

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Президент Владимир Зеленский не доверяет российскому лидеру Владимиру Путину, но считает, что переговоры с ним необходимы, чтобы ускорить процесс урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Глава государства ответил критикам, которые недовольны тем, что возобновился диалог с российским лидером.

"А что там говорят – а что там еще за диалог может быть у Зеленского с Путиным. Знаете, без этого диалога можно, но это примерно, как бег на беговой дорожке – то есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте. Мы просто не хотим быть на месте, мы хотим, чтобы все закончилось, и мы снова были великой страной Украиной", – сказал Зеленский.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

А тем временем, чем ближе к "нормандской встрече", тем больше ходит разговоров, будет ли отдельно личная встреча президентов Украины и России в Париже. В Украине считают, что при личной встрече Зеленский должен четко заявить лидеру РФ, что Киев будет рассматривать исключительно вопрос обуздания российской агрессии, не касаясь темы поставок газа. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в комментарии сайту "Сегодня" предупредил Зеленского об опасности, грозящей на переговорах с Путиным.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности по Донбассу капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

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