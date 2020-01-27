На Донбассе не прекращаются обстрелы: ВСУ понесли серьезные потери

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

Фото: "Сегодня"

За прошлые сутки, 26 января, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Двое военнослужащих погибли, еще двое – ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

"26 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты устроили семь обстрелов:

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дважды неподалеку Красногоровки стреляли из станкового противотанкового гранатомета – 8 выстрелов;

у Лебединского велся огонь из минометов калибра 82 мм – противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Старогнатовка враг ударил из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новогригорьевки стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Гнутово велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано пять вражеских обстрелов:

дважды неподалеку Орехово велся огонь из минометов калибра 120 мм – 3 мины и 82-мм миномета – 4 мины, а также гранатометов различных систем;

еще два обстрела были зафиксировано у Новотошковского – 8 мин из 120-мм миномета;

неподалеку Крымского стреляли из миномета калибра 120 мм – противник выпустил 3 мины.

Кроме того, в 18:15 в районе участка разведения вблизи населенного пункта Богдановка враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

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"Вчера, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и еще один получил боевую травму", – рассказали в ООС.

А 25 января боевики также нанесли урон ВСУ. Оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в интервью израильскому телеканалу рассказал, что ждет боевиков на Донбассе. Он четко дал понять, что те, кто стрелял в украинских военных, прощены не будут.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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