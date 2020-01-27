На Донбассе не прекращаются обстрелы: ВСУ понесли серьезные потери

За прошлые сутки, 26 января, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Двое военнослужащих погибли, еще двое – ранены, сообщили в пресс-центре ООС.
"26 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты устроили семь обстрелов:
- дважды неподалеку Красногоровки стреляли из станкового противотанкового гранатомета – 8 выстрелов;
- у Лебединского велся огонь из минометов калибра 82 мм – противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку Старогнатовка враг ударил из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новогригорьевки стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Гнутово велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано пять вражеских обстрелов:
- дважды неподалеку Орехово велся огонь из минометов калибра 120 мм – 3 мины и 82-мм миномета – 4 мины, а также гранатометов различных систем;
- еще два обстрела были зафиксировано у Новотошковского – 8 мин из 120-мм миномета;
- неподалеку Крымского стреляли из миномета калибра 120 мм – противник выпустил 3 мины.
Кроме того, в 18:15 в районе участка разведения вблизи населенного пункта Богдановка враг совершил обстрел из стрелкового оружия.
"Вчера, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и еще один получил боевую травму", – рассказали в ООС.
А 25 января боевики также нанесли урон ВСУ. Оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в интервью израильскому телеканалу рассказал, что ждет боевиков на Донбассе. Он четко дал понять, что те, кто стрелял в украинских военных, прощены не будут.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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