У Путина сделали новое заявление по срыву отвода войск на Донбассе

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Москва уже обвиняла Киев в срыве разведения войск, а теперь в Кремле отмечают, что в случае срыва разведения войск в районе Петровского и Золотого, решение по встрече нормандской четверки" будут принимать лидеры стран. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он дал понять, что российский лидер Владимир Путин может принять решение по "нормандской встрече" в случае не осуществления отвода войск.

"Все будет зависеть от решения глав государств, но давайте с вами дождемся итогов – сорвется, не сорвется, – давайте дождемся по чьей вине будет сорвано, но в целом разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации Минских договоренностей", – сказал Песков.

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На вопрос, возможен ли саммит без разведения сил, Песков подчеркнул: "Это решение президентов. Это зависит от решения президентов, в том числе и, разумеется, президента России, и в не последнюю очередь".

Как сообщали новости "Сегодня", 7 октября было сорвано разведения войск вблизи Петровского и Золотого из-за обстрелов со стороны боевиков. Позже была назначена новая дата начала отвода войск – 9 октября 12:00, но процесс так и не начался. Министр обороны Загорднюк заявлял, что ВСУ отойдут на позиции, которые уже занимали в 2016 году. Подготовка к этому идет и отвод не отразится на безопасности местных жителей. Он также заявил, что разведение войск начнется, когда прекратится стрельба.

В то же время в МИД РФ цинично обвинили Киев в нежелании отводить войска. Однако стоит отметить, что Россия, выражая свое возмущение, забыла упомянуть, что, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого начинается в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако, по данным штаба Объединенных сил, 6 октября боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 октября, комментируя ситуацию с разведением сил в Петровском и Золотом, отметил, что "Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на "республики" Донбасса", но считает их якобы "самостоятельными", намекнув, что Москва не может гарантировать выполнение договоренностей боевиками.

Также военные рассказывали, как разведут войска в районе Золотого. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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