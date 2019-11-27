У Путина заговорили об отдельной встрече с Зеленским на саммите в Париже

Лидеры двух государств будут в одном помещении, говорит Юрий Ушаков, и могут переговорить лично

Зеленский и Путин / Фото: Сегодня

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным на полях "нормандского саммита" в Париже, скорее всего, состоится, заявил помощник главы президента РФ Юрий Ушаков.

"Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом", – сказал Ушаков журналистам и заметил, что программа в данный момент согласовывается.

"Я сегодня звонил своему французскому коллеге. Сейчас они докладывают своему руководству временные параметры, но ясно, что будет из трех основных элементов (программа саммита – Ред. ): в начале переговоры, потом рабочий обед и потом пресс-конференция", – сказал Ушаков.

Он уточнил, что пока не согласовано, будет ли итоговая пресс-конференция всех четырех лидеров – Украины, России, Франции и Германии.

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Кроме того, по его словам, пока согласовывается программа и по двусторонней повестке лидеров.

Отвечая на вопрос, планируется ли по итогам саммита подписание или принятие какого-либо документа, Ушаков сказал: "Советники проработали документ, в общем-то в основных чертах он готов".

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"Но не исключено, что лидеры какие-то новые моменты захотят учесть, и что-то будет изменяться, могут быть и устные какие-то договоренности", – сказал он.

Помощник Путина не стал конкретизировать, о чем идет речь. "Документ подготовлен на уровне экспертов и должен быть утвержден лидерами", – добавил он.

Напомним, о том, что переговоры Зеленского и Путина могут состояться в рамках декабрьского "нормандского саммита" в Париже писал "Коммерсантъ", ссылаясь на источник, который занимается украинским направлением в российских госструктурах.

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