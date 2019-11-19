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У Путина допускают встречу с Зеленским: СМИ назвали место и дату

19 ноября, 11:38

В окружении президента России считают, что двусторонние переговоры возможны

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин / Фото: Reuters

В Кремле допускают персональную встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Переговоры могут состояться в рамках декабрьского "нормандского саммита", который будет проходить в Париже. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источник, который занимается украинским направлением в российских госструктурах.

"Все будет зависеть от общего фона. За три недели многое может произойти. Но обратите внимание, что Зеленский не допускает жестких высказываний в адрес Москвы, пытается высказываться нейтрально", – сказал российский чиновник.

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Собеседник издания подчеркнул, что возвращение российскими силовиками трех захваченных украинских кораблей и обмен пленными в сентябре улучшает фон для будущих переговоров Нормандской четверки.

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В то же время, другой источник утверждает, что встреча тет-а-тет не готовится, а по итогу переговоров будет опубликован сухой документ.

Напомним, в конце прошлой неделе стало известно, что участники "нормандского формата" согласовали место и дату первой за несколько лет встречи лидеров – она должна состояться 9 декабря во французской столице.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Франция переговоры встреча Владимир Зеленский Нормандская четверка Владимир Путин нормандский формат

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