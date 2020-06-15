У России репутация двоечника: Фесенко указал на проблему для Кремля

Политика России в последнее время стала настолько агрессивной, что нарушения для нее стали обычным явлением, чуть ли не "на автомате". Москва сама провоцирует Запад на введение санкций, а вот их отмена в будущем – дело непростое. Об этом идет речь в нашем материале "Все против России: как и за что Кремль удушают санкциями".

Эксперты отмечают, что за последние годы Кремль сформировал себе такую репутацию, которая мотивирует Запад рассматривать действия Москвы буквально под микроскопом.

"Вопрос плохой репутации – это как зачетка у студента. Когда есть репутация двоечника, прогульщика, то и отношение будет более жесткое. Помните, как в 2014-м долго и неуверенно вводили санкции? Первое предупреждение, второе предупреждение, попытки уговорить, попытки образумить. Сейчас же действительно репутация работает против России. Тем более, она сама дает поводы", – сказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

Он указал на любопытный парадокс: всячески стремясь избавиться от санкций, Москва постоянно дает поводы их расширять и углублять. По его словам, Кремль нарушает уже "на автомате" и сам провоцирует наказание для себя.

"Дело Скрипалей, приведшее к санкциям, германское дело, много других примеров, когда Россия, по сути, может, даже не специально, "по ходу" нарушает правила. Политика России стала настолько агрессивной, что нарушения для них стали обычным явлением. Они даже не задумываются, что нарушают. Но в итоге сами провоцируют санкции против себя. А потом, может быть, искренне удивляются: "за что", "как так?". Если вы хотите, чтобы с вас сняли санкции, нужно для начала хотя бы изменить поведение. Но, возможно, в российском видении своей роли в мире произошли настолько глубокие и необратимые изменения, что они просто не могут иначе", – говорит политолог.

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Наконец, третий, самый неприятный и даже опасный для Кремля момент. Санкционная машина, запущенная Западом, набирает обороты. И остановить ее не так-то просто.

"Санкции не то чтобы легко ввести, но сравнительно легко. А вот отменить тяжело. Я приведу пример из истории – поправку Вэнника, которую водили в 70-е годы прошлого века, а отменили уже в нынешнем (поправка к Закону о торговле американского сенатора Джексона Вэнника ограничивала торговлю со странами, препятствующими эмиграции; в отношении Украины снята в 2006 году, России – в 2012 году. – Ред.). Когда уже давно не было СССР и проблем с выездом граждан этой страны за рубеж. Проблема эмиграции евреев давно утратила актуальность, а поправка оставалась. То есть работает инерция", – объяснил Фесенко.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в США предложили новые санкции – Россию хотят отключить от SWIFT. Причем именно саму систему международных валютных переводов Америка хочет заставить отключить РФ. Об этом уже давно говорили, что это может стать одним из самых сильных наказаний для Москвы.

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