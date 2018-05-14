У Савченко появился новый адвокат, а суд перенесли

Политик ранее отказалась от всех своих защитников, и теперь защищать ее будет бесплатный адвокат

Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко на 15 мая.

Также стало известно, что на просьбу нардепа ей предоставили бесплатного государственного защитника – ею стала женщина.

Новый адвокат Савченко отметила, что у нее было недостаточно времени для ознакомления с материалами дела, поэтому защита ходатайствовала о его предоставлении.

"С учетом заявления подозреваемой Савченко, а также заявления защитника (Шадрина – ред.) суд считает важным принять отказ подозреваемой Савченко от защитника Шадрина. С учетом всех обстоятельств и того, что защита зашла в дело относительно недавно, защите необходимо время для ознакомления и поскольку его не было, суд считает необходимым обеспечить полноценное право на защиту Савченко. Чтобы достаточно времени выделить суд переносится на завтра на десять утра", – заявил председательствующий судья.

Напомним, 11 мая от Савченко отказались адвокаты – Дмитрий Бугай и Олег Соловей, а от третьего защитника – Александра Шадрина она отказалась сама. Адвокаты сетуют на то, что их не устраивает поведение Веры Савченко и заявляют, что она мешает им в защите ее сестры.

В свою очередь сама Надежда Савченко резко отреагировала на демарш адвокатов и пригрозила им. Она выразила недовольство заявлениями ее уже бывших адвокатов, которые обвинили во всех проблемах ее сестру.