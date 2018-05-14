"Я не из богатой семьи": Савченко резко отреагировала на демарш адвокатов и пригрозила им

Сегодня, 14:05

Нардеп подтвердила, что отказалась от всех защитников и готова сама себя защищать

Надежда Савченко. Фото: AFP
Надежда Савченко. Фото: AFP

Народный депутат Надежда Савченко, комментируя отказ от нее адвокатов Дмитрия Бугая и Олега Соловья, возмутилась их заявлениями и обвинениями в адрес ее сестры. Об этом она сказала на заседании суда, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

По ее словам, отказы от всех защитников нардеп написала еще в пятницу, 11 мая, однако из-за выходных дней смогла передать заявление следователю только сегодня.

Также Савченко выразила недовольство заявлениями ее уже бывших адвокатов, которые обвинили во всех проблемах сестру нардепа – Веру.

"Я не из богатой семьи. Я не могу позволить себе платных адвокатов, поскольку не хочу свою семью вгонять в долги. Относительно адвокатов, которые со мной работали, мне очень непонятно слышать публичные заявления, что они разрывают со мной сотрудничество из-за некорректного поведения моей сестры. Я считаю, что адвокаты не имеют право настраивать своих подзащитных против их родственников".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нардеп пригрозила своим экс-защитникам Дмитрию Бугаю и Олегу Соловью мерами, если они снова, по ее мнению, нарушат адвокатскую этику.

"Если такое будет повторяться, мне придется писать в союз адвокатов и в адвокатскую палату для того, чтобы таких адвокатов лишили лицензии и права быть адвокатами. Несмотря на слабую процессуальную работу, они не имеют право делать такие заявления. Поэтому да, я разрываю сейчас работу и сотрудничество со всеми адвокатами. Я готова защищаться сама, но понимаю, что в связи с законом вы должны предоставить мне бесплатного адвоката".

Напомним, что также Савченко отказалась и от недавно назначенного адвоката Александра Шадрина, который был ранее защитником Штепы и "Топаза".

Как известно, в начале апреля от Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз. Он отметил, что согласовал с подозреваемой договор о расторжении Договора о предоставлении ей правовой помощи. Позже адвокат рассказал, почему ушел от Савченко.

Политик подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"); ч. 1 ст. 14 ("Подготовка к преступлению"), ч. 2 ст. 28 ("Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией"), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля") ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 ("Террористический акт"); ч. 1 ст. 258-3 ("Создание террористической группы или террористической организации"); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") УК Украины.
суд, адвокат, нардеп, савченко, отказ, сестра

Вы сейчас просматриваете новость ""Я не из богатой семьи": Савченко резко отреагировала на демарш адвокатов и пригрозила им". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Рубан и Савченко. Фото: Facebook

Подготовка терактов в Киеве: дело Савченко и Рубана будут расследовать несколько месяцев

4 Мая, 12:58

Прокуратура объяснила, почему не стоит отпускать сейчас подозреваемого из СИЗО

Политика

Надежда Савченко. Фото: архив

Луценко: Мы знаем полковников РФ, выдававших оружие Савченко для теракта в Киеве

11 Мая, 13:27

Силовики разоблачили намерение народного депутата осуществить нападения с использованием российского оружия
Загрузка...

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Савченко не хотят выпускать из СИЗО: суд рассмотрит продление ареста

11 Мая, 15:19

Срок содержания народного депутата под стражей истекает 20 мая, но не факт, что ее освободят

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Матиос рассказал, сколько гранат нащупал в сумке Савченко

11 Мая, 23:09

Минимум три гранаты пронесла Савченко в здание Рады
Загрузка...