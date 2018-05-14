"Я не из богатой семьи": Савченко резко отреагировала на демарш адвокатов и пригрозила им

Нардеп подтвердила, что отказалась от всех защитников и готова сама себя защищать

Народный депутат Надежда Савченко, комментируя отказ от нее адвокатов Дмитрия Бугая и Олега Соловья, возмутилась их заявлениями и обвинениями в адрес ее сестры. Об этом она сказала на заседании суда, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

По ее словам, отказы от всех защитников нардеп написала еще в пятницу, 11 мая, однако из-за выходных дней смогла передать заявление следователю только сегодня.

Также Савченко выразила недовольство заявлениями ее уже бывших адвокатов, которые обвинили во всех проблемах сестру нардепа – Веру.

"Я не из богатой семьи. Я не могу позволить себе платных адвокатов, поскольку не хочу свою семью вгонять в долги. Относительно адвокатов, которые со мной работали, мне очень непонятно слышать публичные заявления, что они разрывают со мной сотрудничество из-за некорректного поведения моей сестры. Я считаю, что адвокаты не имеют право настраивать своих подзащитных против их родственников".

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Нардеп пригрозила своим экс-защитникам Дмитрию Бугаю и Олегу Соловью мерами, если они снова, по ее мнению, нарушат адвокатскую этику.

"Если такое будет повторяться, мне придется писать в союз адвокатов и в адвокатскую палату для того, чтобы таких адвокатов лишили лицензии и права быть адвокатами. Несмотря на слабую процессуальную работу, они не имеют право делать такие заявления. Поэтому да, я разрываю сейчас работу и сотрудничество со всеми адвокатами. Я готова защищаться сама, но понимаю, что в связи с законом вы должны предоставить мне бесплатного адвоката".

Напомним, что также Савченко отказалась и от недавно назначенного адвоката Александра Шадрина, который был ранее защитником Штепы и "Топаза".

Как известно, в начале апреля от Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз. Он отметил, что согласовал с подозреваемой договор о расторжении Договора о предоставлении ей правовой помощи. Позже адвокат рассказал, почему ушел от Савченко.

Политик подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"); ч. 1 ст. 14 ("Подготовка к преступлению"), ч. 2 ст. 28 ("Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией"), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля") ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 ("Террористический акт"); ч. 1 ст. 258-3 ("Создание террористической группы или террористической организации"); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") УК Украины.