У Зеленского хотят наказывать нардепов-прогульщиков в Раде общественными работами

Стефанчук отметил, что партия планирует предложить "четкий механизм отзыва народного депутата"

Руслан Стефанчук. Фото: president.gov.ua

Представитель президента Украины в Верховной Раде, второй номер избирательного списка "Слуги народа" Руслан Стефанчук считает, что наказанием для нардепов за прогулы должны быть общественные работы.

Стефанчук указал, что выступает за уголовную ответственность за прогулы, которая должна заключаться не в штрафах, не в "посадках", а в общественных работах.

"Если ты не хочешь работать и 25% своего времени представлять людей, пожалуйста, иди на другую работу, помыть улицы, позаботиться о больных и тому подобное. Есть другая идея, что все-таки это не может быть уголовная ответственность, так как высокий уровень криминализации общества тоже не является хорошим. Мы сейчас в дискуссии. Но то, что ответственность за прогулы будет, – это однозначно", – отметил он.

Также он сказал, что партия планирует предложить "четкий механизм отзыва народного депутата".

"Эта система должна работать в Украине. Вы знаете, что уже был внесен первый законопроект о кнопкодавстве. Сейчас мы завершаем другой законопроект о депутатских прогулах, о голосовании за законопроекты, в котором у депутата есть конфликт интересов", – сказал он.

Стефанчук пояснил, что поскольку основанием для лишения мандата депутата является наличие решения суда, вступившего в законную силу, то он настаивает, что должна быть уголовная ответственность, чтобы вместе с ней депутат автоматически терял и мандат.

"Но я думаю, что в новой Раде мы этот вопрос вообще снимем, потому что мы от иммунитета перейдем к функциональному индемнитету. То есть это будет снятие депутатской неприкосновенности, кроме тех вопросов, которые есть в других странах. Что, конечно, депутата не могут посадить за его высказывания. За все остальное – пожалуйста. Если тебя поймали на месте преступления – вопросов нет", – подчеркнул он, отметив, что для этого необходимы изменения в Конституцию.

Ранее сообщалось, что Администрация президента подготовила два законопроекта об уголовной ответственности народных депутатов за неперсонального голосования и об ответственности парламентариев за прогулы заседаний.

Напомним, еще в 2015 году Киевсовет получил систему "Рада-4", которая предусматривает исключительно персональное голосование депутатов и делает невозможным "кнопкодавство". На это бюджет столицы потратил 12 млн гривен.

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