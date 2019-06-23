Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Фото: О. Иващенко.

У президента Владимира Зеленского придумали, как бороться с кнопкодавами в Верховной Раде. И хотя представитель гаранта в парламенте Руслан Стефанчук пока только обещает внести нужный законопроект, "Сегодня" узнали, исправит ли это многолетнюю ситуацию.

Санкции

О желании бороться с практикой, когда народные депутаты голосуют за своих отсутствующих коллег, Зеленский говорил еще в мае. Правда, тогда он обещал за это всего лишь забирать мандат. Но на днях Стефанчук подчеркнул: ответственность за нарушение работы ВР должна быть уголовной.

"На этой неделе, надеюсь, мы поможем Верховной Раде. Мы внесем два основных законопроекта. Это проект об уголовной ответственности за кнопкодавство и об ответственности за депутатские прогулы. Сейчас эти документы находятся на редакционных вопросах", — отметил он.

Правда, идея сажать в тюрьму так называемых пианистов не нова. Например, прошлым летом в парламенте уже регистрировался проект об уголовной ответственности за неперсональное голосование. По нему нарушителям грозило от 3 до 7 лет тюрьмы и штраф в 170 тыс. грн. Однако до сессионного зала документ так и не дошел — "потерялся" в комитетах.

А еще в 2015-м Рада даже приняла в первом чтении проект о наказании для кнопкодавов, хотя и без уголовной составляющей. В нем, среди санкций, было отстранение провинившегося нардепа на 10 пленарных заседаний, а за каждое повторное нарушение — еще на 20. Кроме того, запрещалось нарушителю занимать руководящие должности в парламенте, он не мог ездить за бюджетные деньги в командировки, быть членом делегаций и рассчитывать на любые возмещения средств (на проживание, проезд).

За и против

Эксперты отмечают, что неперсональное голосование — действительно серьезная проблема. Например, по подсчетам общественного движения "Чесно", только за прошлый год в этом было замечено 140 нардепов, а первая десятка самых активных "пианистов" в 2018-м кнопкодавила... больше 500 раз!

Юрист Дина Дрыжакова отмечает: идея ввести уголовную ответственность за нарушение правил голосования может сыграть парламенту хорошую службу.

"Идея достаточно неплохая, и даже, можно сказать, хорошая. Ведь ничего так не сдерживает от совершения определенных преступлений, как степень наказания. Если мы говорим о кнопкодавстве, то неперсональное голосование можно рассматривать как способ уйти от ответственности. В этих случаях уголовная ответственность, а за ней и лишение статуса народного депутата, могли бы простимулировать наших народных избранников придерживаться правил", — считает она.

В свою очередь политолог Руслан Бортник считает, что даже такая санкция, как тюремный срок, вряд ли что-то изменит.

"По моим наблюдениям, кнопкодавство не получится искоренить никакими наказаниями. Тут нужно совсем по-другому подойти к вопросу. Во-первых, нужно искоренить стимулирующие факторы — внести изменения в регламент, что если зафиксирован факт неперсонального голосования, то решение, за которое голосовал нарушитель, не может быть подписано спикером парламента. Во-вторых, конечно же, доказанный факт кнопкодавства должен быть основанием для лишения депутатского мандата. Уже потом для нарушителя можно вводить и административное наказание, и уголовное", — резюмирует он.

Парламент. Четыре года назад уже принял в первом чтении норму о наказании за кнопкодавство

Опыт мира: изгоняют из фракций и отправляют мести улицы

Среди мировых практик можно вспомнить ситуацию с депутатом польского сейма Малгожатой Зверцан. В 2016-м она проголосовала дважды (за себя и коллегу) при назначении судьи Конституционного суда. Через 2 недели местная прокуратура открыла на нее уголовное дело — Зверцан угрожало от 3 до 5 лет тюрьмы. Однако в итоге тюремного срока ей удалось избежать, хотя из фракции ее все же исключили. Запрещено голосовать за других депутатов и в парламенте Казахстана. Если же депутат все-таки нарушил правила, то к нему могут применяться штрафные санкции: парламентское осуждение, лишение зарплаты за день или права слова и даже изгнание из зала заседаний. А вот в Израиле за неперсональное голосование предполагается уголовная ответственность. Например, в 2007 году 4 месяца общественных работ и условный срок получил депутат Кнессета Иехиль Хазан, который голосовал за своего коллегу.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что Конституционный суд признал законным роспуск Рады Зеленским. Иск, который поддержали 62 народных депутата, не удовлетворил суд, и теперь досрочные выборы точно состоятся.

Кстати, более половины опрошенных граждан Украины — 55,2 процента — будут голосовать. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research:

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