У Зеленского напомнили о вероломной тактике России в Крыму

Международный уголовный суд еще не сталкивался с таким вероломством

/ Фото: AFP

Во время аннексии Крыма Россия использовала запрещенный метод ведения войны: при захвате или блокировании зданий и воинских частей оккупанты пускали в ход "живой щит" из гражданских, связывая тем самым руки украинским силовикам. Об этом рассказал на пресс-конференции в Киеве постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

По его словам, Международный уголовный суд впервые сталкивается с подобным в исполнении государств, а не просто вооруженными группами.

"Во-первых, мы анализировали вопрос использования "живых щитов" при окружении, блокировании и захвате воинских частей Вооруженных сил Украины, административных зданий. Использование "живых щитов" еще не стояло в практике Международного уголовного суда. Такие факты, конечно, уже были, но "живые щиты" в основном использовались организованными вооруженными группами, а не государствами. РФ использовала именно такой запрещенный метод ведения войны", – сказал Кориневич и подчеркнул, что это использовалась ради избежания сопротивления со стороны украинских силовиков.

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Еще одним важным преступлением россиян он называет применение т.н. "зеленых человечков" (военных без опознавательных знаков).

"Да, такие случаи были в мировой истории, но снова-таки это не было со стороны государств. Для международного права вообще никогда не стоял такой вопрос, должны ли Вооруженные силы государства иметь соответствующие знаки отличия, и это является нарушением международного права", – пояснил постпред президента.

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Кориневич добавил, что третьим основным преступлением со стороны РФ было осуществление вероломства, незаконного использования эмблем, униформы Военно-морских сил Украины и украинской милиции при блокировании и захвате объектов на полуострове в 2014 году.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос рассказывал, что Украина в 2014 году могла освободить Крым. По его словам, план по освобождению полуострова был "сорван" Киевом.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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