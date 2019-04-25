У Зеленского назвали приоритеты по перевооружению армии
В команде Зеленского намерены обеспечить прозрачность государственного оборонного заказа
Владимир Зеленский, который согласно подсчету 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, победил на выборах президента Украины, намерен обеспечить открытость финансовой информации по функционированию сектора безопасности и обороны и доступ общественности к контролю эффективности использования каждой копейки выделенных финансовых ресурсов. Об этом речь идет в тексте "военной доктрины", который команда Зеленского передала журналистам, сообщает Новое время.
"50 процентов финансового ресурса будет направляться на содержание Вооруженных Сил, 30 процентов – на их перевооружение, 20 процентов – на подготовку войск и сил; Контрактники будут получать денежное довольствие на уровне стран – членов НАТО, будут иметь приоритетное право поступления в учебные заведения, бесплатное образование, медицинское страхование и тому подобное", - говорится в документе.
Как отмечается, государство будет гарантировать достойное обеспечение солдата и когда он служит, и когда становится ветераном.
"Военнослужащие будут обеспечены служебно-должностным жильем. Те, кто имеет выслугу более 20 лет, будут обеспечиваться квартирами через накопительные целевые программы, долгосрочное и ипотечное кредитование", - говорится в "доктрине".
В команде Зеленского намерены обеспечить прозрачность государственного оборонного заказа и создать конкурентные условия для частного бизнеса и государственных предприятий.
"Армия получит современное высокотехнологичное оружие. Приоритет: средства разведки, ПВО, связь, РЭБ", - говорится в документе.
Также у Зеленского утверждают, что "Укроборонпром" будет лишен функций по формированию военно-технической политики. Формированием и реализацией военно-промышленной политики будет заниматься новый центральный орган исполнительной власти.
"Большая часть оборонных закупок будет переведена на электронные площадки без возможности вмешательства в процесс их работы. Цена будет лишь одним из критериев определения победителя", – говорится в доктрине.
Также, согласно "военной доктрины", Зеленский намерен обеспечить руководство силами обороны в соответствии со стандартами НАТО.
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