У Зеленского не исключают разговора с Путиным

У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, и с Путиным, – заявил Пристайко

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov.

Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко не исключает телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов. Предыдущий президент (Петр Порошенко – Ред.) говорил с президентом Путиным, как вы помните", – сказал он журналистам в четверг, 30 мая, в Киеве после встречи Зеленского с главами МИД Германии и Франции.

Ранее Пристайко заявил о разработанных планах первых зарубежных визитов президента Владимира Зеленского.

Также Пристайко рассказал, зачем летал в Германию. Он заверил, что Германия "безусловно будет одной из первых стран, которые посетит с визитом новый президент. Дата визита пока еще не согласована, в общем их график на ближайшую перспективу сейчас прорабатывают. Пристайко подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку Германии, ту роль, которую играет в этом собственно ее канцлер. Он также подчеркнул, что телефонный разговор с Меркель была одним из первых телефонных контактов Президента, не поздравительных, а именно предметных.

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