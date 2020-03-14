Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

У Зеленского объяснили, почему Украина не может выйти из Минских соглашений

14 марта, 11:04

Сергей Мартынец

На Западе украинскую власть предупреждают, что будут последствия

Выход Украины из Минских соглашений, которые в данной редакции не выгодны Киеву, обернется снятием части санкций с России. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, реакция Европы будет не в пользу Украины.

"Много вопросов к документу, но он сегодня есть. Он является документом, который подтвердил Совет безопасности (ООН). Этот документ не является основой, но он лежит в основе санкционной политики наших стран-партнеров. Я могу вам откровенно сказать, что многие из них говорят нам о том, что "если вы желаете выйти из "Минска", если вы не желаете исполнять Минские соглашения – скажите, но предупреждаем вас, что это будет иметь очень мощный результат касательно продления санкций", – сказал Ермак.

В тренде
Шмыгаль рассказал о готовности Украины к кризису, а Трамп доволен "нефтяной войной": главные высказывания недели

Отметим, что Россия регулярно цинично жалуется и обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, хотя сама отказывается выполнять даже первые пункты документа – полное прекращение огня, потом вывод российских войск с территории Донбасса и разоружение боевиков. За эти годы неоднократно объявлялось перемирие, но ни одного из них не придерживались поддерживаемые Россией боевики.

Однако есть вариант не выходить из "Минска", а модернизировать его. Как сообщали новости "Сегодня", представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявлял о планах изменить соглашения по Донбассу. По его словам, Киев не устраивает очередность выполнения пунктов Минских соглашений: в данной редакции выборы проводятся раньше, чем Украина получит контроль над оккупированными территориями.

Реклама

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

санкции минские соглашения Андрей Ермак

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Украина закроет границы с Европой из-за коронавируса
Украина закроет границы с Европой из-за коронавирусаПолитика
Еще один президент отложил визит в Украину
Еще один президент отложил визит в УкраинуПолитика
В Минске договорились о прямых переговорах с
В Минске договорились о прямых переговорах с "ЛДНР" – СМИПолитика
Интервью с послом Украины в Италии о коронавирусе: Если выходишь из дома – нужно заполнять декларацию
Интервью с послом Украины в Италии о коронавирусе: Если выходишь из дома – нужно заполнять декларациюПолитика
Из-за коронавируса Зеленский выступил с обращением к украинцам
Из-за коронавируса Зеленский выступил с обращением к украинцамПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...