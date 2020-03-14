У Зеленского объяснили, почему Украина не может выйти из Минских соглашений

Выход Украины из Минских соглашений, которые в данной редакции не выгодны Киеву, обернется снятием части санкций с России. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, реакция Европы будет не в пользу Украины.

"Много вопросов к документу, но он сегодня есть. Он является документом, который подтвердил Совет безопасности (ООН). Этот документ не является основой, но он лежит в основе санкционной политики наших стран-партнеров. Я могу вам откровенно сказать, что многие из них говорят нам о том, что "если вы желаете выйти из "Минска", если вы не желаете исполнять Минские соглашения – скажите, но предупреждаем вас, что это будет иметь очень мощный результат касательно продления санкций", – сказал Ермак.

Отметим, что Россия регулярно цинично жалуется и обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, хотя сама отказывается выполнять даже первые пункты документа – полное прекращение огня, потом вывод российских войск с территории Донбасса и разоружение боевиков. За эти годы неоднократно объявлялось перемирие, но ни одного из них не придерживались поддерживаемые Россией боевики.

Однако есть вариант не выходить из "Минска", а модернизировать его. Как сообщали новости "Сегодня", представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявлял о планах изменить соглашения по Донбассу. По его словам, Киев не устраивает очередность выполнения пунктов Минских соглашений: в данной редакции выборы проводятся раньше, чем Украина получит контроль над оккупированными территориями.

Реклама

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама