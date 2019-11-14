Украина может выйти из минских соглашений: Пристайко назвал условия

Санкции против РФ могут отменить и без выхода Украины из «Минска», пояснил министр

Вадим Пристайко / Фото: president.gov.ua

Минские соглашения уже пять лет действуют и на них держаться санкции против России, однако министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает выхода Украины из этих договоренностей, если они перестанут работать на достижение мира на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью Украинской службе BBC.

"Да, это возможно, если мы увидим, что этот процесс идет бесконечно. Это очень непопулярное заявление и, наверное, опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск – не самоценность. Самоценность – наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из "минского процесса", – сказал он.

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Пристайко напомнил, что "минский процесс" не планировался на долго и подразумевал свое действие на первый год, однако сыграли свою роль санкции, которые Запад привязал к Минским соглашениям.

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В то же время дипломат отметил, что есть и своего рода дедлайн, когда Украина должна будет принять решение об отказе от "Минска".

"Отказаться от Минска – очень сложное политическое решение. Я думаю, что дедлайн существует. Он не прописан четко, но если эта встреча (Нормандской четверки – ред.), которая состоится, покажет отсутствие прогресса, это, безусловно, поставит под сомнение возможность достижения мира в "минском процессе". Вот когда мы вернемся (с "нормандских" переговоров – ред.), тогда и будет правильно спросить нас об этом. И если ничего не привезем, то логичным будет вопрос, насколько этот "Минск" все еще нам нужен. Но я прошу вас не забывать, что санкции могут быть отменены и без выхода из "Минска". Мы можем с вами выполнять "Минск" до конца нашей жизни и до конца жизни наших внуков, а санкции могут быть отменены каждые полгода", – сказал министр.

Отметим, что многие западные санкции были введены против России именно за агрессию на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский назвал главную проблему Минских соглашений. Он называет "Минск" неэффективным и считает, что его нужно пересмотреть в "нормандском формате".

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