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У Зеленского объяснили роль "формулы Штайнмайера" в урегулировании ситуации на Донбассе

21 сентября, 17:19

Формула станет базой для закона, говорит Андрей Ермак

Фото: пресс-служба АП

Фото: пресс-служба АП

Т.наз. "формула Штайнмайера" , которая должна урегулировать ситуацию на временно оккупированных территориях на востоке Украины, ляжет в основу законопроекта по Донбассу.

Об этом помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил на своей странице в Facebook.

Ермак на Банковой встретился с активистами, чтобы обсудить "формулу Штанмайера" и ее роль в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение. Формула – это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение. Но это будет потом, а пока необходимо прекратить огонь. Над этим и работаем", – отметил он.

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Ермак: &quot;формула Штайнмайера&quot; ляжет в основу законопроекта

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Отметим, что у "формулы Штайнмайера" есть и противники, и те, кто считают ее необходимой. Так, например, экс-глава МИД Украины Павел Климкин объяснил, почему на самом деле "формулы Штайнмайера" не существует. По его словам, Россия совершенно по-своему пытается интерпретировать как Минские договоренности, так и "формулу Штайнмайера" с механизмом введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия продолжает настаивать на осуществлении "формулы Штайнмайера" на Донбассе, которая предусматривает среди прочего особый статус для Донбасса, проведение там местных выборов, амнистию для боевиков. А Россия, в свою очередь, должна вывести своих солдат и технику с Донбасса. Стоит отметить, что руководство Украины подписало закон об особом статусе. Однако особый порядок местного самоуправления вступает в силу после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления. – Ред.), в частности что касается вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины". Россия же не выполняет эти условия.

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