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У Зеленского отреагировали на "доказательства" Парубия о существовании коалиции в Раде

18 июня, 13:59

Вениславский пояснил, что спикер парламента не передал нужную Конституционному суду информацию

Фото: facebook.comverkhovna.rada.ukraine
Фото: facebook.comverkhovna.rada.ukraine.

Переданные в Конституционный суд спикером парламента Андреем Парубием "доказательства" существования коалиции не имеет никакого значения для рассмотрения дела о законности роспуске Верховной Рады. Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, сейчас ни в Администрации президента, ни в КСУ нет официальной информации о наличии в составе фракций партий "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" большинства от конституционного состава Верховной Рады. Он отметил, что на запрос по персональному составу этих фракций поступила формальная отписка о большой загруженности аппарата ВР и невозможность в ближайшее время дать ответ.

"Что касается заявлений Андрея Парубия о якобы предоставлении необходимых документов, то никаких новых доказательств, которые бы показали существование коалиции, он не предъявил. Он предоставил только список коалиции по состоянию на 27 ноября 2014 года и список членов двух фракций – ББП и НФ по состоянию на 14 апреля 2016 года, которые мы под сомнение не ставим и которые есть в материалах дела. Однако информацию о персональном составе фракций БПП и НФ с 29 марта 2016 года (когда фракция Радикальной партии окончательно заявила о выходе из коалиции) до 13 апреля 2016 года, когда якобы была создана новая коалиция, председатель Верховной Рады не предоставил. Так же он не предоставил информации о персональном составе этих двух фракций по состоянию на 2019 год", – заявил Вениславский.

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Представитель президента в КСУ пояснил, что информация, которую предоставил Парубий суду, – общеизвестная и устаревшая, и не имеет никакого значения для рассмотрения дела и решения Конституционного суда.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июня КСУ начал рассмотрение дела о конституционности указа резидента о роспуске парламента. На заседании судья Виктор Кривенко заявил, что Парубий не прислал список депутатов коалиции. По его словам, суд интересовал список депутатов, которые входили в "политический союз" после 18 февраля 2016 года.


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Тег Рада, коалиция, Парубий, КСУ, Вениславский

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