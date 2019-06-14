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Парубий передал КСУ доказательства существования коалиции в Раде

14 июня, 13:13

Глава парламента объяснил, что до роспуска коалиции там было необходимое количество депутатов

Фото: Сегодня

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий передал в Конституционный суд заявления народных депутатов о выходе из коалиции. Накануне суд сообщал, что глава парламента не прислал список депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Он уточнил, что передал документы по тем депутатам, которые писали заявления о выходе из коалиции. Спикер ВР уточнил, что в итоге все равно набиралось более 226 человек, необходимых для существования коалиции.

"Я передал в суд несколько важных документов. Один из них – документ численности двух фракций. Передал и другой документ. Все заявления, которые поступали в аппарат Верховной Рады о выходе народных депутатов из коалиции. Как коалиция в начале своего образования насчитывала 302 народных депутата, я передал все заявления депутатов, которые писали их о выходе. Если вычесть эти заявления от цифры 302, тоже получается больше, чем 226. На момент выхода из коалиции "Народного фронта", коалиция существовала, и кроме двух фракций в нее входил ряд внефракционных депутатов. У меня нет возможности считать членов коалиции, как нет такой функции и у президента. В КСУ достаточно документальных данных, чтобы можно было четко сделать вывод. И в 2016 году, и в мае до выхода "Народного фронта" в коалиции насчитывалось более 226 депутатов", – заявил Парубий.

Напомним, на днях Конституционный суд начал рассмотрение дела о конституционности указа президента Украины по роспуску парламента. Глава государства ссылается на то, что якобы коалиция уже давно перестала существовать до официального ее роспуска (17 мая). Как сообщали новости "Сегодня", один из инициаторов конституционного представления нардеп от "Народного фронта" Игорь Алексеев во время выступления в суде заявил, что Зеленский не имел права распускать парламент до 17 июня.

В свою очередь Владимир Зеленский в своем выступлении в Конституционном суде заявил, что указ о роспуске парламента отвечает и букве, и духу закона, и является абсолютно конституционным и юридически обоснованным.

Отметим, что 11 июня состоялась открытая часть дела, после чего участники процесса перешли к закрыто его части.


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Тег Рада, коалиция, депутаты, документы, Парубий, КСУ

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