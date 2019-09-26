У Зеленского отреагировали на лишение лицензии телеканала "112 Украина"

В ОПУ напомнили, что скоро должен быть обновлен состав Нацсовета по телерадиовещанию

/ Фото: AFP

В Офисе президента Украины (ОПУ) следят за ситуацией вокруг телеканала "112 Украина", в отношении которого Национальный совет по телерадиовещанию сегодня отказался продлить лицензию на вещание. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Офис президента Украины следит за ситуацией телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", – говорится в сообщении.

В ОПУ напомнили, что вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания и надеются, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовых принципов демократии.

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Как сообщали новости "Сегодня", во время сегодняшнего заседания Нацсовет лишил телеканал "112 Украина" лицензии. Юрист "112-го" Василий Сметана заявил, что будет обжаловать это решение и рассчитывает на помощь европейских организаций.

Ранее Нацсовет принял решение, согласно которому на Донбассе продолжат вещать украинские телеканалы и радио. Телерадиовещание в 24 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей и на админгранице с Крымом не прекратится.

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