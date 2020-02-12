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У Зеленского отреагировали на скандальное заявление Арахамии по Крыму

12 февраля, 12:45

Ермак также ответил, обсуждали ли с помощником Путина воду для Крыма

Скриншот

Скриншот

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На Банковой спокойно восприняли слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о подаче воды в оккупированный Крым. Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это была личная позиция политика, а не как главы крупнейшей парламентской политической силы.

"Что касается заявления Давида Арахамии. Вчера был тяжелый день и у меня была возможность только прочитать об этом в интернете. Поэтому сегодня, надеюсь, увижу Давида и спрошу у него, что он имел ввиду. Но я могу вам сказать, что вчера это была личная позиция Давида Арахамии", – сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста, обсуждал ли в принципе он с помощником президента РФ (куратором по Украине) Дмитрием Козаком вопрос подачи воды в Крым, Ермак ответил: "Нет, никогда".

Как сообщали новости "Сегодня", в эфире одного из украинских телеканалов главного "слугу народа" попросили высказать личную позицию относительно ситуации, в которой президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки по Донбассу в обмен на поставки Украиной воды в оккупированный Крым. На это Арахамия сказал, что пустил бы воду в Крым при условии одного компромисса.

На такое заявление лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров жестко ответил Арахамии. Он отметил, что российская сторона на ближайших встречах может поднять вопрос о поставках воды в аннексированный Крым, и сейчас в Украине создается для этого соответствующий психологический фон.

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Крым Андрей Ермак Давид Арахамия

Источник: Сегодня

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