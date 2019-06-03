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У Зеленского отреагировали на снос памятника Жукову в Харькове

3 июня, 17:31

Юлия Мендель резко ответила России, посоветовав не вмешиваться во внутренние дела Украины

Фото: president.gov.ua

Ситуация в Харькове вокруг памятника советскому маршалу Жукову, который повалили активисты, является примером непродуманной гуманитарной политики и необходимости нового качественного диалога между властью и обществом. Так прокомментировала инцидент пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в Facebook.

Она напомнила, что в Украине существует закон на запрет пропаганды советской символики о суждения коммунистического режима, однако он же и делает исключения для некоторых случаев, когда такие исторические памятники связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины. Другими словами – закон не требовал сноса памятника Жукову, отметила Мендель.

"Но правовая коллизия, связанная с ним – так же как с переименованием проспекта – присутствует. Тем более, при отсутствии общественного консенсуса по этому вопросу в городе Харькове. Президент считает, что решение подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной общины города. Что предусматривает проведение общественных консультаций и слушаний и достижения оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны. Городской голова, как лидер территориальной общины, должен быть арбитром в этом противостоянии и организовать процесс поиска оптимального решения, а не становиться на чью-то сторону. Президент призывает городскую власть Харькова провести широкое обсуждение ситуации в территориальной общине. Он также призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям, произошедшим 2 июня", – написала пресс-секретарь президента.

Также она отреагировала на заявление представителя МИД Марии Захаровой на снос памятника Жукову, назвав ее реакцию вмешательством во внутренние дела Украины, и предостерегла российскую сторону от повторения подобных шагов.

А тем временем президент Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в минские переговоры. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня":

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Тег памятник, Зеленский, жуков, Мендель

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