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У Зеленского ответили Путину по сепаратистам Донбасса

4 июля, 15:03

Советник президент четко объяснил хозяину Кремля разницу между жителями ОРДЛО и боевиками

Фото: AFP

Президент РФ Владимир Путин снова влез во внутренние дела Украины и призвал главу украинского государства к переговорам с боевиками, призвав не называть жителей ОРДЛО сепаратистами. Однако советник команды президента по политическим вопросам Никита Потураев объяснил, кого Владимир Зеленский считает сепаратистами. Об этом он сказал во время дискуссии "Новая политика на Донбассе" в Киеве, передают "Новости Донбасса".

По его словам, сепаратистами президент называет руководство т.н. "ЛНР" и "ДНР", а не простых украинцев, живущих на оккупированных территориях.

"Путин начал рассуждать, что нужно разговаривать с людьми, не называть их сепаратистами. Так мы никого и не называем сепаратистами, а называем вещи своими именами: марионеток Путина – марионетками Путина, российских наемников – российскими наемниками. А людей, которые вынуждены проживать на оккупированных территориях, мы не называем сепаратистами. Мы называем их украинцами... Мы никоим образом их не отторгаем. Мы с ними разговариваем. У нас нет никакого отторжения", – сказал Потураев.

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Как сообщали новости "Сегодня", российский президента в интервью итальянской газете прокомментировал высказывание Зеленского о сепаратистах.

"(Конструктивный диалог с Киевом) возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами на Донбассе, перестанет называть их сепаратистами", – сказал он.

Напомним, во время визита во Францию, после встречи с президентом этой страны Эммануэлем Макроном, Зеленский заявил, что Украина не готова к переговорам с боевиками ОРДЛО.

"Мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Мы готовы действовать в "минском формате", мы готовы в "минском формате" продолжать отношения", – заявлял глава государства.

Также смотрите недавнее видеообращение Зеленского к Путину:


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Тег Путин, Донбасс, Зеленский, сепаратисты

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