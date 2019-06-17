Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский: Украина не готова к переговорам с боевиками ОРДЛО

17 июня, 19:40

Глава государства заявил о необходимости продолжать действовать в минском формате

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности Киева к переговорам с боевиками оккупированных районов Донбасса.

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава государства заверил, что наша страна будет продолжать действовать в рамках Минского процесса.

"Мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, мы готовы в минском формате продолжать отношения", – заявил он.

Также Зеленский отметил, что Украина готова прекратить огонь на Донбассе.

Напомним, с президентом Франции Эммануэлем Макроном украинский лидер уже успел увидеться еще во время избирательной кампании в Украине. На тот момент еще кандидат в президенты Украины приехал в Париж вместе со своей делегацией. Позже Зеленский рассказывал, что ему понравилась встреча с Макроном.


Отметим, что сегодня сразу после прилета в Париж украинский лидер отправился в крупнейший в Европы кампус стартапов Station F. Зеленский встретился с украинскими стартаперами, которые представляют там свои проекты. Глава государства пообещал, что в Украине в будущем также найдут большое здание для молодых гениев и их разработок.

На встрече Зеленский заявил, что одна из его главных задач – борьба с коррупцией, а решать эту проблему намерен с помощью инновационных технологий и украинских гениев. Он напомнил, что более четырех процентов ВВП Украины сейчас формируется через IT-индустрию.

Также Зеленский объяснил, что его решение распустить Верховную Раду было законным, и он уверен, что Конституционный суд признает его конституционным.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Франция, переговоры, Донбасс, Зеленский, боевики, минские переговоры, Макрон

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский: Украина не готова к переговорам с боевиками ОРДЛО". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Встреча Зеленского и Макрона: Франция поддержит реформы Украины

Сегодня, 19:05

Французский лидер заверил украинского коллегу в готовности поддерживать Украину

Зеленский в Париже встретился с украинскими стартаперами (фото, видео)

Сегодня, 14:11

Украинцы представляют свои проекты на крупнейшей в Европе стартап-площадке

Кабаева родила: «Людей с рациями больше, чем медперсонала»

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

В ПЦУ предупредили Филарета, что готовы отлучить его от церкви

Кабмин принял новое решение по тарифам на газ: что будет с ценами

Во Вселенной обнаружили самое древнее вещество

Качества женщины за 40, в которую влюбляются молоденькие

Алина Гросу опубликовала трогательное фото с мужем

Потери года: звезды, которые ушли из жизни в 2019-м и 2018-м

Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости (фото)

Ольга Сумская в вышиванке спела на последнем звонке дочери

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Сегодня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

15 июня, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

15 июня, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

С 1 июля в Украине проведут перерасчет пенсий

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь