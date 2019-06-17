Зеленский: Украина не готова к переговорам с боевиками ОРДЛО

Глава государства заявил о необходимости продолжать действовать в минском формате

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности Киева к переговорам с боевиками оккупированных районов Донбасса.

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава государства заверил, что наша страна будет продолжать действовать в рамках Минского процесса.

"Мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, мы готовы в минском формате продолжать отношения", – заявил он.

Также Зеленский отметил, что Украина готова прекратить огонь на Донбассе.

Напомним, с президентом Франции Эммануэлем Макроном украинский лидер уже успел увидеться еще во время избирательной кампании в Украине. На тот момент еще кандидат в президенты Украины приехал в Париж вместе со своей делегацией. Позже Зеленский рассказывал, что ему понравилась встреча с Макроном.

Отметим, что сегодня сразу после прилета в Париж украинский лидер отправился в крупнейший в Европы кампус стартапов Station F. Зеленский встретился с украинскими стартаперами, которые представляют там свои проекты. Глава государства пообещал, что в Украине в будущем также найдут большое здание для молодых гениев и их разработок.

На встрече Зеленский заявил, что одна из его главных задач – борьба с коррупцией, а решать эту проблему намерен с помощью инновационных технологий и украинских гениев. Он напомнил, что более четырех процентов ВВП Украины сейчас формируется через IT-индустрию.

Также Зеленский объяснил, что его решение распустить Верховную Раду было законным, и он уверен, что Конституционный суд признает его конституционным.

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