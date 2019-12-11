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У Зеленского подкорректировали коммюнике "Нормандской четверки"

11 декабря, 15:50

В президентской версии коммюнике нашли ошибку и ее срочно исправили

Фото: facebook.com/sluga95

Фото: facebook.com/sluga95

Офис президента Украины откорректировал общие согласованные выводы (коммюнике) саммита "Нормандской четверки" в Париже от 9 декабря.

Изменения касаются пункта №3 "Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений", где речь идет об особом статусе Донбасса.

Так, в первом варианте ОПУ изложил указанный пункт в такой редакции: стороны заинтересованы в выполнении "всех правовых аспектов закона об особом порядке местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей…".

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Позже в опубликованном на сайте президента Украины коммюнике убрали упоминание о самом законе об особом статусе. Теперь это выглядит так: "…всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления (особого статуса)…" ОРДЛО.

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Исправленная редакция теперь полностью совпадает официальным текстом, опубликованным на сайте Елисейского дворца по итогам "нормандской встречи": "The sides express interest in agreeing within the Normandy format (N4) and the Trilateral Contact Group on all the legal aspects of the Special Order of Local Self-Government – special status – of Certain Areas of the Donetsk and Luhansk Regions – as outlined in the Package of Measures for the Implementation of the Minsk Agreements from 2015 – in order to ensure its functioning on a permanent basis".

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, о новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробней об итогах встречи Зеленского и Путина и главных результатах "нормандского саммита".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Нормандская четверка коммюнике Офис президента

Источник: Сегодня

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