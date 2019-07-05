У Зеленского появился новый советник

Глава государства пополняет свою команду и на этот раз взял человека с опытом реформ в Минобороны

Андрей Загороднюк. Фото: Минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении себе нового советника вне штата, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Назначить Загороднюка Андрея Павловича советником президента Украины (вне штата)", – говорится в указе №488.

Отметим, что до этого Загороднюк был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны. С 2014 года он также волонтер в ВСУ. Кроме того, он учился в Университете Уарвик и Оксфордском университете.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня Зеленский уже назначал себе еще одного советника. Сегодня им стал Гео Лерос, который причастен к самым известным киевским муралам. В свою очередь сам Лерос, комментируя назначение, озвучил свою первую инициативу – ежемесячный "обед с президентом".

Напомним, после вступления в должность президента, Владимир Зеленский своими указами провел ряд кадровых назначений. Реакция на утвержденные кандидатуры со стороны оппонентов, экспертов и общественности разная: если одни фигуры восприняты в целом положительно либо нейтрально, другие вызвали критику или недоумение. Общее одно: их назначения не стали неожиданностью. Читайте подробней, кого привел во власть Зеленский.

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