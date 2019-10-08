У Зеленского предупредили о появлении фейковых аккаунтов в соцсетях

В Офисе президента Украины предупредили о появлении фейковых страниц в социальных сетях, которые приписывают Банковой или самому главе государства Владимиру Зеленскому.
"В социальных сетях появляется все больше фейковых страниц, которые пытаются коммуницировать от имени Офиса президента и президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому для украинского общества и прессы приводим перечень из девяти официальных каналов. Остальные каналы и страницы не имеют к Офису президента и главе государства никакого отношения", – сообщили на Банковой.
Офис президента
Facebook: http://bit.ly/2oWi8kx
Twitter: http://bit.ly/2Ov3HyO
Telegram: http://bit.ly/35f8WZg
Instagram: http://bit.ly/33mrLbl
YouTube: http://bit.ly/35fhWgN
Президент Украины
Facebook: http://bit.ly/35k25Om
Twitter: http://bit.ly/2OAeoQi
Telegram: http://bit.ly/2pV6lU7
Instagram: http://bit.ly/2IvA2kU
Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский почтил память евреев, убитых в Бабьем Яру. Главу государства сопровождали представители Совета Федерации еврейских общин Украины.
Отметим, что угроза дезинформации в сети особенно велика на фоне российской агрессии против Украины. Так, недавно в Украине прикрыли целую "фабрику ботов" в Facebook. Соцсеть приостановила деятельность аккаунтов и групп, которые вели скоординированную кампанию по дезинформации. Но полностью избавиться ни от фейковых новостей, ни от манипуляций миру не удастся никогда. Сайт "Сегодня" дал советы, как защититься от фейковых новостей.
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