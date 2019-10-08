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У Зеленского предупредили о появлении фейковых аккаунтов в соцсетях

8 октября, 13:26

На Банковой заявили, что мошенники коммуницируют от имени президента или Офиса главы государства

/ Фото: president.gov.ua

В Офисе президента Украины предупредили о появлении фейковых страниц в социальных сетях, которые приписывают Банковой или самому главе государства Владимиру Зеленскому.

"В социальных сетях появляется все больше фейковых страниц, которые пытаются коммуницировать от имени Офиса президента и президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому для украинского общества и прессы приводим перечень из девяти официальных каналов. Остальные каналы и страницы не имеют к Офису президента и главе государства никакого отношения", – сообщили на Банковой.

Офис президента

Facebook: http://bit.ly/2oWi8kx

Twitter: http://bit.ly/2Ov3HyO

Telegram: http://bit.ly/35f8WZg

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Instagram: http://bit.ly/33mrLbl

YouTube: http://bit.ly/35fhWgN

Президент Украины

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Facebook: http://bit.ly/35k25Om

Twitter: http://bit.ly/2OAeoQi

Telegram: http://bit.ly/2pV6lU7

Instagram: http://bit.ly/2IvA2kU


Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский почтил память евреев, убитых в Бабьем Яру. Главу государства сопровождали представители Совета Федерации еврейских общин Украины.

Отметим, что угроза дезинформации в сети особенно велика на фоне российской агрессии против Украины. Так, недавно в Украине прикрыли целую "фабрику ботов" в Facebook. Соцсеть приостановила деятельность аккаунтов и групп, которые вели скоординированную кампанию по дезинформации. Но полностью избавиться ни от фейковых новостей, ни от манипуляций миру не удастся никогда. Сайт "Сегодня" дал советы, как защититься от фейковых новостей.

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Владимир Зеленский фейк аккаунт Офис президента

Источник: Сегодня

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