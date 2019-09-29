Как защититься от фейковых новостей: шпаргалка для читателей

/ Фото: Pixabay

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Сколько фейков витает в украинском медиапространстве, не знает никто.

"Точно неизвестно даже, сколько в стране новостных сайтов", — говорит Алена Романюк, редактор информационной кампании "По ту сторону новостей" Института развития региональной прессы.

Безусловно, самый простой способ узнавать правдивые незаангажированные новости — обращаться к надежным источникам. Но газета "Сегодня", которую украинцы читали без малого 22 года, закрывается, и таких источников у читателей остается все меньше. Мы заботимся о своей аудитории. Поэтому подготовили шпаргалку — напоминание о том, как бороться с фейковыми новостями, избегать влияния манипуляций и замаскированной пропаганды в онлайн-прессе и соцсетях. Следуйте простым правилам, чтобы ориентироваться в потоке информации.

На страже достоверности

Соцсети воюют как могут. Недавно в Украине прикрыли целую "фабрику ботов" в Facebook. Соцсеть приостановила деятельность аккаунтов и групп, которые вели скоординированную кампанию по дезинформации. Председатель политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер заявил: дезинформаторов идентифицировали на основе поведенческого анализа. Заказ боты брали у разных клиентов, раскручивали темы спорта, шоу-бизнеса, политики и экономики. Всего Facebook удалил 168 аккаунтов, 149 страниц и 79 групп, у которых сообща было почти 4 200 000 подписчиков! Страницами и группами руководили фейковые аккаунты, имена которых менялись. Но полностью избавиться ни от фейковых новостей, ни от манипуляций миру не удастся никогда. И все, что нам остается, — это тщательно фильтровать информацию.

Старая история: как фейки попадают в нашу жизнь

"Аудиторию привлекают двумя путями: за счет качественных новостей, с одной стороны, и крикливых заявлений, "сенсационных" новостей — с другой". — говорит Алена Романюк.

Еще фейки умело прячутся в соцсетях и мессенджерах. И даже в родительских вайбер-группах, говорит эксперт по чистоте информации. Схема стандартная: новость публикуется в соцсети, ее подхватывает сайт-мусорка, у которого обычно много липовых подписчиков. Затем соцсети обнародуют информацию повторно, но уже со ссылкой на сайт (так авторитетнее).

"Рекламой или иными путями ее разносит по группам. А оттуда "заботливые" родители берут ее для школьных и детсадовских сообществ", — рассказывает Романюк.

Такого в "По ту сторону новостей" насмотрелись, например, когда в Украине ввели военное положение.

"Нам массово бросали на проверку информацию из вайбера, — говорит Романюк. — Пример: какой-то полковник неизвестной части сообщил, что в Украину прекратят поставки продовольствия".

Источник так себе, но люди в панике распространяли его "сенсацию". Так же массово сражала украинские вайбер-группы новость о ребенке в реанимации, отравившемся напитком "Тархун". В ней не был указан ни город, где случилась беда, ни название больницы, а на фото красовался "Тархун" российского производства, не продающийся в нашей стране.

"Но сработали магические слова — "ребенок", "отравился", "реанимация", — объясняет Алена Романюк.

По словам Алены, фейки существуют со времен Древней Греции и Рима. Их хватало и во время Оранжевой революции, но настоящая лавина покатилась во время Майдана и начала боевых действий в Крыму. Тогда в Украине появился "Стопфейк" — самый массовый проект по борьбе с неправдивыми новостями, у которого даже за границей редакции есть.

"Раньше информация публиковалась двумя путями: сказали по телевизору, написали в газетах. А сейчас благодаря развитию соцсетей фейки расходятся с космической скоростью", — говорит Романюк.

Люди охотнее верят в то, что им нравится, а не фактам.

"Это называется эффектом Земмельвейса: хоть и приводишь факты, цифры, линки и документы, люди остаются при своем полюбившемся мнении", — объясняет Алена.

Тот самый "Тархун". Фейк облетел почти всех родителей Украины. Фото: Из архива А. Романюк

Правила фильтрации: шпаргалка для тех, кто ищет правду

1. Выключайте эмоции

У бытовых фейков есть несколько признаков, по которым их может определить любой читатель. Основные маркеры — детские темы, "зрада", смерть, деньги, скандал, а еще в такой новости всегда присутствует оценочное суждение.

"Эмоциональной лексикой чаще всего приправляют "зраду". Новости в духе "все пропало, все плохо, все погибли, денег не будет", — говорит Романюк.

Если новость вызывает сильную эмоцию и желание срочно поделиться — первый признак, что пора остановиться и подумать. Фейк работает именно так: отключает рацио и заставляет читателя передавать дальше вранье.

2. Включайте критическое мышление

Кроме фейка — чистой воды вымысла наподобие пресловутого "распятого мальчика", бывают еще манипуляции — перекручивание правдивой информации с частично искривленным ее смыслом, говорит Татьяна Матычак, эксперт по медиаграмотности и противодействию манипуляциям. В результате манипуляции значение информации радикально меняется: это может быть нужно как собственникам медиа, продвигающим свои политические взгляды, так и пользователям соцсетей, которые хотят "хайпануть", дабы раскрутить свои страницы, объясняет Матычак. И тут важно успеть включить критическое мышление. Если в материале есть призыв в действию — это точно пропаганда или агитация, а материал — манипулятивный. Если вызывает чувство ненависти, тревоги — тоже. Если написан языком вражды (с обидными выражениями) — тоже очень похоже на манипуляцию.

3. Не ленитесь пересчитать

Часто новость выглядит прилично благодаря комментарию эксперта. Но это не значит, что она правдива. То же, кстати, касается информации, озвученной известным блогером.

"Если человек, о котором вы никогда не слышали, говорит сенсационные вещи, которые находят у вас живой отклик, — значит, пора гуглить, что это за эксперт", — советует Романюк.

Никаких шокирующих цифр принимать на веру без проверки в сети нельзя: цифрами манипулируют особенно часто. Например: недавно сети распространяли новость, что "25% населения Украины голодает". А ведь данные отчета ООН попросту переврали. Украина угодила в список стран, где есть вооруженные конфликты и проблема с продовольствием на оккупированной территории.

"Да, действительно, на неконтролируемой Киевом территории у 25% населения есть проблемы с определенными категориями продуктов", — объясняет Романюк.

Но четверть населения востока страны — это не четверть страны. Та же ситуация, кстати, и со ставшей притчей во языцех пропорцией украинских избирателей 75% против 25% — ведь на выборы ходила лишь половина украинцев. Поэтому проверяйте цифры всегда самостоятельно.

4. Ищите первоисточник и проверяйте авторитет

Проверяйте новость, когда вас зацепила, минимум в 2—3 источниках, оптимально — на официальных сайтах (госструктур).

"Не читайте только заголовки, просматривайте весь материал, — советует Татьяна. — Всегда пытайтесь выяснить, кто собственник газеты или сайта".

Если хозяин сайта неизвестен — этому медиа нельзя доверять: оно не несет никакой ответственности за написанное и может манипулировать сколько угодно. Информация об издателе всегда должна быть в исходных данных (последняя страница), а на сайтах — в рубрике "Контакты" или "О нас".

5. Не уверены в информации — не спешите делиться

Победить фейки нельзя. Но препятствовать их потоку может каждый — социально ответственным репостингом. Лайкая и делясь информацией, мы становимся орудием распространения фейков. Почитали сомнительную "сенсацию" — держите впечатления при себе, не делитесь! Если руки чешутся передать дальше — возьмите на себя труд проверить информацию в поисковике. Используйте онлайн-сервисы поиска картинок по изображению — Tineye, Google Images. Там можно загрузить фото и увидеть, где оно было опубликовано ранее и с какой новостью связано. Если бы так поступали все, в медиапространстве не разлетелась бы новость о поле мертвых аистов. Ведь, как потом выяснилось, и поле, и аисты были словацкими.

Живые примеры с "полей"

Берем вот такой реальный заголовок недавней статьи: "Лобода напугала плохими привычками, такого не ожидал никто".

"Напугала — это эмоциональное слово, "такого не ожидал никто" — оценочное суждение, — объясняет Татьяна Матычак. — На такой материал сразу хочется кликнуть и почитать". А открываешь — там новость о том, что певица, оказывается, просто выложила фото с сигаретой... Скандальчик так себе, как понимаете. Но цель манипуляции достигнута: по линку кликнули, а о певице подумали дурно. Политический пример из медиажизни: "Разумков жестко поставил на место депутатку из "Слуги народа". "Жестко поставил на место" — манипуляция, эмоциональное и оценочное суждение. И если вы ощутили негативные эмоции — все, вами успешно сманипулировали", — описывает схему воздействия Татьяна Матычак.

Специальных курсов, где учат пропаганде, по словам Матычак, не существует. Но в редакциях непорядочных изданий журналистов действительно инструктируют, как писать, чтобы прозвучало, как надо.

"Их цель — не передавать новости. А "мочить" тех, кого скажут", — рассуждает эксперт по медиаграмотности.

У медиасобственников могут быть личные интересы, враги. Немного поверхностной аналитики — и нетрудно понять, в какую сторону пошла манипулятивная атака.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, как в России космонавт опозорилась фейком о войне на Донбассе. Космонавт Елена Серова утверждает, что лично видела с МКС, как Украина якобы бомбит оккупированные территории.

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