У Зеленского прокомментировали ситуацию по обмену заложниками с Россией

/ Фото: AFP

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассчитывает, что так и не состоявшийся в конце августа обмен заложниками будет осуществлен в ближайшее время.

Он попросил не распространять официально неподтвержденную информацию вокруг этого процесса.

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"Мы все видели официальное заявление Офиса президента, я могу только подтвердить его. Это очень деликатная тема, и я хотел бы попросить всех не распространять фейковые новости, а также информационные сообщения, основанные на неподтвержденных данных. Могу лишь сказать, что в телефонном разговоре двух президентов (Зеленского и Путина – ред.), сам факт которого я поддерживаю, эта тема обсуждалась, и у меня есть большая надежда на то, что это произойдет в самом скором времени. Работа ведется, уверяю вас", – сказал Ермак.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях сообщалось о чуть ли не свершившемся обмене заложниками между Россией и Украиной. Доходило до того, что в одном из украинских аэропортов даже якобы приземлялся самолет из России, а в Москве ждали борт из Киева. Однако, как сообщали официальные лица в Украине, обмен не состоялся и ожидается в ближайшее время. Более подробно читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.

Также ходили разговоры, что украинского политзаключенного Олега Сенцова даже доставили в Москву для якобы отправки в Украину. В свою очередь директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

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