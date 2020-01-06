У Зеленского прокомментировали ситуацию вокруг выступления Dr. Alban в Киеве

Никаких ограничений по въезду шведского певца на территорию Украины не было, отметили в представительстве

Фото: instagram.com/dralbanofficial

Шведскому певцу Dr. Alban, который ранее незаконно посещал оккупированный Россией Крым, не был запрещен въезд в Украину. Об этом в Facebook сообщило представительство президента Украины в Крыму.

"Относительно ситуации с гражданином Швеции Албана Юзома Нвапа, выступающим под сценическим именем Dr. Alban, и некоторым другими иностранцам, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию Крыма и планируют свой въезд на подконтрольную территорию Украины, то мы уже работаем с правоохранителями по этому вопросу. По имеющейся информации, которая есть в распоряжении представительства президента в АР Крым в отношении гражданина Швеции Албана Узома Нвапа сообщаем следующее – никаких ограничений по его въезду на территорию Украины не было", - говорится в сообщении.

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Ранее глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что президент Владимир Зеленский никоим образом не влиял на решение о пропуске шведского артиста Dr.Alban в Украину. Глава ГПСУ подчеркнул, что ему трудно сказать, откуда у самого артиста информация о якобы помощи Зеленского в его въезде в Украину.

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Как сообщали новости "Сегодня", известного артиста Dr.Alban, который выступал в Крыму, пустили в Киев для участия в новогоднем выпуске "Вечернего квартала". Сам артист сначала написал в соцсети, что якобы ему Зеленский помог попасть в Украину, поскольку ранее действовал запрет из-за незаконного визита в Крым.

Позже оказалось, что Dr.Alban исправил сообщение о "помощи Зеленского" во въезде в Украину.

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