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У Зеленского дали ответ о судьбе Супрун

30 мая, 20:28

Разумков рассказал, когда сможет появиться новый глава Минздрава

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун. Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский не может влиять на позицию и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Новый глава Минздрава в Украине сможет появиться лишь после парламентских выборов и создания новой коалиции.

Об этом заявил член команды Зеленского Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.

"По поводу Супрун: к сожалению, по состоянию на сегодня, повлиять на позицию министров, кроме глав МИД, Минобороны, президент не может. Все остальные министерские позиции — прерогатива коалиции и Кабинета министров. На сегодняшний день мы видим паралич, глядя в том числе на сегодняшнее голосование за отставку Кабинета министров. Какие-то решения там вряд ли будут приняты. Я думаю, такие кадровые изменения возможно будет провести только после того, как пройдут парламентские выборы и будет создана новая коалиция, которая и будет формировать новый кабинет министров", — сказал Разумков.

По его словам, после досрочных выборов к подобным кадровым вопросам подойдут "более глобально".

Накануне Супрун рассказала о новых должностях врачей. Минздрав вводит ряд новых должностей для восстановления функциональных возможностей пациентов.

Ранее Супрун рассказала о работе Минздрава после отставки Гройсмана. По словам чиновницы, "события сейчас будут развиваться как лавина".

Тем временем, в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского дают понять, что не рассматривают кандидатуру и.о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун на пост главы Минздрава в дальнейшем.

В тоже время Супрун назвала условия, при которых она готова сотрудничать с командой Зеленского. Супрун заявила, что готова сотрудничать с любой конструктивной политической силой.


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Тег Зеленский, Минздрав, Супрун, Разумков

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