Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Новости политики

У Зеленского рассказали, как будут принимать новые законы

28 мая, 02:45

Среди приоритетов Зеленского также вопрос новой редакции уголовной ответственности

Фото: president.gov.ua

Представитель президента Украины в Раде Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности является одним из приоритетных для украинского лидера Владимира Зеленского. 

По его словам, среди приоритетов Зеленского также вопрос новой редакции уголовной ответственности. Он добавил, что речь идет об ответственности за незаконное обогащение.

"Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что не верит в эффективность этой Верховной Рады и поэтому хочет опредилить три основных приоритета - это вопрос депутатской неприкосновенности, это новая редакция криминальной ответственности, касающейся незаконного обогащения, и вопросы, связанные с принятием избирательного кодекса", – заявил Стефанчук в эфире одного из украинских телеканалов..

Стефанчук подчеркнул, что Зеленский не будет подписывать законы, принятые с нарушениями.

"Основной принцип, который мы предлагаем – сегодня Украина нуждается в перезапуске системы власти. Будем ли мы выполнять эти обязательства в нынешнем составе ВР? У нас есть такие планы, но посмотрим, как будет складываться дальнейшее наше сотрудничество с ВР", - добавил он.

Ранее  Стефанчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет вносить в Верховную Раду законопроекты, касающиеся ответственности за "кнопкодавство" и за депутатские прогулы.

Также представитель Зеленского заявил, что эра кулуарных договоренностей в Раде завершена.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Рада, Зеленский, законы, Стефанчук

Вы сейчас просматриваете новость " У Зеленского рассказали, как будут принимать новые законы". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Зеленского рассказали, какие "сюрпризы" готовят для депутатов

Вчера, 16:35

В команде Зеленского заявили, что хотят привести европейские нормы парламентаризма в Украину

Команда Зеленского подготовила закон об импичменте

Вчера, 16:03

Несмотря на готовый документ, вносить его в Раду не спешат – Стефанчук назвал причину

Представитель Зеленского: Эра кулуарных договоренностей в Раде завершена

Вчера, 13:29

Стефанчук подчеркнул, что кнопкодавства больше в Раде также не будет

У Зеленского допускают рассмотрение Радой президентского проекта закона "О публичных закупках"

24 мая, 21:59

По его словам, команда президента видит необходимость принятия такого закона

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков: две версии одного развода

Чем же отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Алина Гросу рассказала о романе с женатым

Нардепа расстреляли на глазах у всех: что произошло

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Вчера, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

25 мая, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Лилия Подкопаева ждет ребенка - СМИ

12 вещей, которые происходят с телом, когда вы мало спите

Больше незлья: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь