У Зеленского рассказали, как будут принимать новые законы

Среди приоритетов Зеленского также вопрос новой редакции уголовной ответственности

Фото: president.gov.ua

Представитель президента Украины в Раде Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности является одним из приоритетных для украинского лидера Владимира Зеленского.

По его словам, среди приоритетов Зеленского также вопрос новой редакции уголовной ответственности. Он добавил, что речь идет об ответственности за незаконное обогащение.

"Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что не верит в эффективность этой Верховной Рады и поэтому хочет опредилить три основных приоритета - это вопрос депутатской неприкосновенности, это новая редакция криминальной ответственности, касающейся незаконного обогащения, и вопросы, связанные с принятием избирательного кодекса", – заявил Стефанчук в эфире одного из украинских телеканалов..

Стефанчук подчеркнул, что Зеленский не будет подписывать законы, принятые с нарушениями.

"Основной принцип, который мы предлагаем – сегодня Украина нуждается в перезапуске системы власти. Будем ли мы выполнять эти обязательства в нынешнем составе ВР? У нас есть такие планы, но посмотрим, как будет складываться дальнейшее наше сотрудничество с ВР", - добавил он.

Ранее Стефанчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет вносить в Верховную Раду законопроекты, касающиеся ответственности за "кнопкодавство" и за депутатские прогулы.

Также представитель Зеленского заявил, что эра кулуарных договоренностей в Раде завершена.

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