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У Зеленского рассказали, какие штрафы хотят ввести в Раде

21 июня, 16:00

"Кнопкодавство" для депутатов может стать очень дорогим, а прогулы придется отрабатывать

Фото: Сегодня

Сегодня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о борьбе с "кнопкодавством", а его представитель в парламенте Руслан Стефанчук рассказал, что этот документ предлагает наказывать народных депутатов за неперсональное голосование штрафом в десятки тысяч гривен.

Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

По его словам, наказывать парламентариев хотят и за прогулы пленарных заседаний.

"Мы предложили внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которому лицо, которое нарушает обязанность другого народного депутата голосовать лично, оно будет привлекаться к уголовной ответственности в виде штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых (налогом) минимумов (51-85 тысяч гривен). Мы хотели бы внести еще одну санкцию касательно депутатских прогулов, которая предусматривает общественные работы", – сообщил Стефанчук.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно представитель президента в ВР объяснял уже, что система "Рада" для голосования в парламенте исчерпала свой ресурс еще в 2012 году и уже семь лет депутаты пользуются несертифицированной системой. Он отмечал, что законопроектом будет предусмотрена уголовная ответственность за "кнопкодавство".

Напомним, еще у Зеленского в планах отменить депутатскую неприкосновенность. Стефанчук рассказывал, что глава государства хочет, чтобы уже с 2020 года у парламентариев не было депутатского иммунитета.

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Тег Рада, законопроект, штраф, депутаты, кнопкодавство, Стефанчук

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Сегодня

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