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  1. Новости политики

У Зеленского рассказали, кто может представлять Донбасс в Контактной группе

16 мая, 17:22

Денис Беспалов

Киев намерен положить конец монополии на представительство ОРДЛО со стороны боевиков

На следующей встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу Киев презентует группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан – внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области на переговорах. Об этом на встрече с послами стран "Большой семерки" сказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.

По его словам, это положит конец монополии на представительство ОРДЛО со стороны боевиков "Л/ДНР".

"Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", - сказал Андрей Ермак.

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Также он напомнил, что на последней встрече контактной группы представительство украинской стороны было значительно повышено – до уровня вице-премьера, заместителей министров, а также председателей комитетов Верховной Рады.

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Ожидается, что следующая встреча ТКГ состоится 27 мая в формате видео-конференции.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, зачем изменил формат Контактной группы в Минске.

Смотрите также обращение Зеленского:

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Донбасс Владимир Зеленский контактная группа ТКГ Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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