Ермак провел переговоры с послами "Большой семерки": о чем говорили

Отдельное внимание было уделено урегулированию на Донбассе и работе контактной группы

Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом на встрече с послами с послами стран "Большой семерки" и главой представительства Европейского Союза в Украине сказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба.

Андрей Ермак также рассказал послам о заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу, которое состоялось накануне с участием обновленного состава украинской делегации.

Он отметил, что представительство украинской стороны были значительно повышены – до уровня вице-премьера, заместителей министров, а также председателей комитетов Верховной Рады.

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Глава Офиса президента проинформировал, что на следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан – внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области.

"Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренности с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", – сказал Андрей Ермак.

Глава Офиса президента также сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов.

Кроме того, Андрей Ермак проинформировал послов о ситуации с распространением коронавируса в Украине.

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Главы дипломатических миссий в Украине, в свою очередь, приветствовали принятие Верховной Радой банковского закона и выразили надежду на скорейшее продолжение сотрудничества Украины с МВФ.

Послы одобрили реформу здравоохранения, а также подчеркнули необходимость сохранения независимости НАБУ и дальнейшего реформирования системы судопроизводства.

Андрей Ермак также рассказал, что Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства.

Напомним, ранее Зеленский оценил год своего президентства.

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