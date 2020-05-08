Зеленский объяснил, зачем меняет формат Контактной группы в Минске

Президент Владимир Зеленский усилил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе для того, чтобы ускорить процесс урегулирования конфликта на Донбассе, а для этого нужно, чтобы решения принимали высокопоставленные государственные чиновники. Об этом он сказал журналистам во время визит в Луганскую область.

Он считает, что нужно было повысить статус переговорщиков, которыми стали и заместители министров, и депутаты.

"Я считаю, что сделал правильный шаг, нас поддерживают в этом и Германия, и Франция. Хотелось бы, чтобы к этому формату присоединилась и Россия. Потому что мы хотим, чтобы все было очень быстро, чтобы люди, которые находятся на заседаниях Контактной группы, имели государственный статус", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости Сегодня", на днях Владимир Зеленский обновил Трехстороннюю контактную группу и ввел в нее депутатов и чиновников. Президент также наделил правом главу делегации и его первого заместителя привлекать к работе народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

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В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что украинская сторона останется в таком же составе, даже если Россия не усилит свою делегацию представителями соответствующего уровня. Также он созванивался с политическими советниками главы государств "Нормандской четверки" и предложил изменить формат Контактной группы.

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