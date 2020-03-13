В "Слуге народа" объяснили, кого усадят за стол переговоров во время консультационного совета с ОРДЛО

Консультационный совет с представителями ОРДЛО позволит Киеву консультироваться в Минске не с боевиками, а с проукраинскими жителями Донбасса.

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

Она заявила, что во время встречи с Андреем Ермаком депутаты выразили опасения. Мол, руководитель Офиса президента все выслушал и заверил в том, что "красные линии" пройдены не будут. Стороной переговоров была и остается Российская Федерация. С главарями боевиков переговоры никто не ведет и вести не собирается.

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По словам Кравчук, власть давно хотела "отменить монополию руководителей марионеточных республик в переговорах в Минском процессе". Мол, "позицию Донбасса" должны представлять его жители, переехавшие на контролируемую территорию. Консультационный совет может состоять пополам из жителей оккупированных территории и переселенцев.

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Кравчук заметила, что о признании так называемых "республик" не говорится, и "об этом даже речи не может быть".

Она утверждает, что в "международно-правовом плане ничего по сути не меняется", Украина не ведет переговоров с ОРДЛО, но якобы получает преимущество за счет включения в процесс "тех украинцев Донбасса, которые выбрали путь остаться с Украиной".

По словам Кравчук, что консультационный совет – это совещательный орган, который должен "усадить за стол не политиков, а людей – лидеров мнений и сообщества". Кроме того, он еще даже не создан.

Напомним, что ранее народные депутаты от президентской партии "Слуга народа" обнародовали заявление относительно переговоров с Россией в контексте вооруженного конфликта на Донбассе и оккупированных территорий.

11 марта в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы, в котором приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. В Минске обсудили новый обмен пленными.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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