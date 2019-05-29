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У Зеленского рассказали, возьмут ли Саакашвили в свою партию

29 мая, 09:42

Политик анонсировал свой приезд в Украину на 29 мая, но пока не ясно, какие у него планы

Михеил Саакашвили
Михеил Саакашвили. Фото: AFP

Михеила Саакашвили, которому вернули гражданство Украины, не будет в партии "Слуга народа".

Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" лидер политической силы Дмитрий Разумков.

По его словам, украинско-грузинский политик прожил в Украине не достаточное количество времени.

"Я думаю, что, если я не ошибаюсь, там есть ограничения. Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательств он должен был бы прожить пять лет на территории Украины. Он прожил четыре и, видимо, меньше, потому что этот промежуток времени он тоже выпадает из этого временного цикла. В партийные списки или в движение по одномандатному избирательному округу не обязательно быть членом партии, но другие ограничения играют важную роль. А прием или неприем того или иного гражданина Украины в ту или иную общественную организацию, в том числе партию, он прописывается как законодательством Украины, уставом, так и другими нормативными документами, которые разрабатываются теми или иными политическими силами в том числе", – пояснил Разумков.

Напомним, после того, как Саакашвили вернули гражданство, стала известна дата его возвращения в Украину, а также реакция пограничников.

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Тег саакашвили, слуга народа, Разумков

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