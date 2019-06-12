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У Зеленского сделали четкое заявление по госязыку в Украине

12 июня, 14:19

Стефанчук также четко дал понять, что "отката назад" в вопросе декоммунизации не будет

Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук. Фото: president.gov.ua

Украинский язык будет единственным государственным языком в Украине, но изменения в "языковой" закон не исключены.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь – единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", – сказал он.

Стефанчук также четко дал понять, что "отката назад" в вопросе декоммунизации не будет.

"Я могу сказать свое личное мнение: я бы очень хотел, чтобы в Украине было больше улиц Шовковичных, Вишневых, Яблуневых. Тех, названия которых не вызывают конфликта. У Украины очень сложная история, но моментов, которые объединяют украинцев, гораздо больше, чем вещей, которые разъединяют. Безусловно, у всех останутся свои герои, симпатии и антипатии", – отметил представитель президента в ВР, объясняя ситуацию с противоречиями относительно проспекта Степана Бандеры.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Теперь в Украине во всех сферах жизнедеятельности будет функционировать государственный язык, а госчиновники должны будут обязательно им владеть. Интернет-СМИ обязаны иметь украиноязычную версию.


Также новости "Сегодня" сообщали, что правительство приняло новые правила украинского правописания. В принятом постановлении заявили о необходимости обеспечения положений о государственном статусе украинского языка. Читайте подробней, что нужно знать о новом украинском правописании.

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Тег украинский язык, декоммунизация, языковой закон, Стефанчук

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