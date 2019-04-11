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У Зеленского сделали Порошенко новое предложение по дебатам

Сегодня, 12:12

Кандидаты в президенты в день дебатов могут оказаться в разных местах, поэтому предложен выход из ситуации

Фото: Сегодня

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского предлагает его оппоненту Петру Порошенко провести дебаты в формате телемоста. Об этом заявил в эфире телеканала "Прямой" глава штаба Зеленского Иван Баканов.

По его словам, кандидаты в президенты могут оказаться в день дебатов в разных местах, но есть выход, как устроить дискуссию.

"Мы идем на встречу. И если действительно все хотят с нами подебатировать, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет в студии на" Общественном ", а мы будем на НСК "Олимпийский", пожалуйста, можно совместить картинки и подебатировать друг с другом в прямом эфире", – сказал Баканов.

Напомним, что согласно закону "О выборах президента Украины", президентские дебаты должны проходить в студии Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – это считается просто агитацией. В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам.

Однако эпопея с возможным местом и датой проведения очной встречи кандидатов подходит к концу. Как стало известно 10 апреля, Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов. Однако по датам есть небольшое расхождение.


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Тег Порошенко, дебаты, Зеленский, телемост

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