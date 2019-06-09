У Зеленского сообщили, когда представят кандидатуру нового премьер-министра

В президентской партии объяснили, почему еще рано говорить о будущем составе правительства

Дмитрий Разумков. Фото: Facebook.

Кандидатура на пост нового премьер-министра Украины будет представлена после парламентских выборов и формирования коалиции в Верховной Раде. Об этом сообщил на брифинге глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков после съезда политической силы.

По его мнению, сейчас слишком рано еще говорить о том, кто и какие кресла займет в новом правительстве.

"Сегодня вести какие-то переговоры, разговаривать о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям, мы не будем. Это неправильно", – сказал он и добавил, что кандидатура премьера будет предложена после выборов и формирования коалиции.

Как сообщали новости "Сегодня", президентская политическая сила провела съезд, на котором были озвучены имена первой десятки партии "Слуга народа", которые пойдут на выборы в Верховную Раду. На мероприятии присутствовал и президент Владимир Зеленский.

До дня голосования на внеочередных парламентских выборах остается менее полутора месяцев. Партии проводят съезды, объединяются, создают блоки. Формируют партийные списки и ищут тех, кто мог бы выиграть выборы на мажоритарных округах. Уже скоро "техническая" часть кампании завершится и политсилы приступят к агитации. При этом вопрос, как и чем "взять" избирателя на этих выборах, для многих партий и политиков остается открытым. Читайте подробней в материале "Сегодня", с чем столкнулись политсилы на внеочередных парламентских.

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