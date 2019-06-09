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У Зеленского обнародовали первую десятку партии "Слуга Народа" (дополнено)

9 июня, 12:53

Президентская политическая сила определилась с кандидатами на парламентские выборы

Скриншот
Скриншот.

На сегодняшнем съезде партии "Слуга народа", который проходит в Ботаническом саду, были представлены участники избирательного списка, которые будут баллотироваться на выборах в Верховную Раду.

Отметим, что на съезде присутствует и президент Украины Владимир Зеленский.

Секретарь съезда Александр Корниенко озвучил следующие фамилии:

  1. Дмитрий Разумков, председатель партии "Слуга народа";
  2. Руслан Стефанчук, доктор юридических наук, представитель президента в парламенте;
  3. Ирина Венедиктова, доктор юридических наук, эксперт "ЗЕкоманды" по вопросам реформы судебной системы;
  4. Давид Арахамия, предприниматель, волонтер;
  5. Галина Янченко, эксперт по вопросам антикоррупционной политики;
  6. Михаил Федоров, руководитель диджитал-направления партии "Слуга народа";
  7. Александр Корниенко, руководитель предвыборного штаба партии;
  8. Анастасия Красносельская, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству;
  9. Александр Ткаченко, медиа-менеджер;
  10. Жан Беленюк, борец греко-римского стиля, чемпион мира.

Как сообщали новости "Сегодня", на съезде партии "Европейская солидарность" пятый президент Украины Петр Порошенко представил первую десятку своей партии. В нее вошли, среди прочего, нынешнее руководство парламента, а также военный и певица.

До дня голосования на внеочередных парламентских выборах остается менее полутора месяцев. Партии проводят съезды, объединяются, создают блоки. Формируют партийные списки и ищут тех, кто мог бы выиграть выборы на мажоритарных округах. Уже скоро "техническая" часть кампании завершится и политсилы приступят к агитации. При этом вопрос, как и чем "взять" избирателя на этих выборах, для многих партий и политиков остается открытым. Читайте подробней в материале "Сегодня", с чем столкнулись политсилы на внеочередных парламентских.

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Тег выборы, Рада, съезд, Зеленский, слуга народа

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Сегодня

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