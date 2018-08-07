Убийство Вороненкова: подозреваемые на суде отказались от защиты

Подготовительное заседание Шевченковского райсуда Киева по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова началось с отказа подозреваемых в совершении преступления Александра Лося и Ярослава Тарасенко от своих защитников, соответственно Натальи Терес и Анны Козачины передает корреспондент "Сегодня".

"У меня есть свой защитник. Он являлся на все заседания. Я отказываюсь от защиты. Вы хотите ускорить процесс", – заявил Лось.

Тарасенко отказался говорить в суде, но передал заявление через своего адвоката Анну Казачину, от защиты которого он также отказался. Сторона обвинения была против, ведь в подобных заседаниях подозреваемые не могут обходиться без защиты, а их отказ расценивает как затягивание судебного процесса.

Суд отклонил заявления подозреваемых, после чего Лось попросил "вывести его и закрыть в боксе, так как он не согласен с таким решением". При этом стоит отметить, что Лось активно принимает участие в заседании, а Тарасенко молчит.

Как сообщалось, подозреваемый в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Владимир Тюрин объявлен в общенациональный розыск, также его разыскивает и Интерпол. Ему инкриминируют ст.115 ч.2 пп.6, 11 и 12 Уголовного кодекса (умышленное убийство совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений).

Напомним, убийство Вороненкова организовала ФСБ через бывшего гражданского мужа Марии Максаковой, криминального авторитета из Башкирии Владимира Тюрина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что мотивами убийства Вороненкова стали личная месть и политические интересы.