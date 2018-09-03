"Удивил простотой": Порошенко заметили в рейсовом самолете из Лондона в Киев

Порошенко, скорее всего, возвращался из США, где принимал участие в церемонии прощания с сенатором Маккейном

Президента Петра Порошенко заметили в рейсовом самолете из Лондона в Киев. Об этом в Facebook сообщила Екатерина Козорез.

"Друзья летели сегодня из Лондона в Киев British Аirways и были удивлены, встретив необычного пассажира. Он всем улыбался, сам складывал на полку свои вещи и вообще удивил простотой", – написала она.

По мнению Козорез, Порошенко, скорее всего, возвращался из США, где принимал участие в церемонии прощания с сенатором Джоном Маккейном.

Ранее сообщалось, Петр Порошенко прибыл в Вашингтон рейсовым самолетом, чтобы посетить церемонию прощания с сенатором Джоном Маккейном.

Ранее сообщалось, что в киевском ресторане заметили Пеьтра Порошенко с семьей. На фото, которые обнародовали пользователи соцсетей, сделал Макитра, виден Петр Порошенко в компании жены Марины, двух дочерей и сына.

Напомним, в 2017 году в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область Петр Порошенко заглянул в Pizza Veterano в Днепре и пообщался с коллективом пиццерии. Где еще в 2017 году "застукали" президента Украины – читайте и смотрите в материале "Сегодня".

Фото: пресс-служба президента Украины